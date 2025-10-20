I soccorritori hanno provato a salvarlo ma non senza successo

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI) – Tragedia a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, dove è deceduto un uomo di 64 anni, G.R. le sue iniziali.

L’uomo, operaio di una ditta di catering, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul tetto di un capannone per consegnare del cibo agli operai impegnati in lavori di manutenzione. Nel consegnare il cibo, però, avrebbe calpestato un lucernario che è improvvisamente ceduto, facendolo precipitare da circa sette metri.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma le condizioni dell’uomo erano gravi ed i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili perché l’uomo è deceduto poco dopo.

Un altro operaio è deceduto a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, dopo che è rimasto schiacciato da due lastre di vetro.

