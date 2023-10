Calatabiano al voto dopo il commissariamento: Trovato vs Petralia

Nel 2021 erano emerse numerose forme di condizionamento mafioso

1' DI LETTURA

CALATABIANO (CATANIA) – Una sfida in chiave civica per voltare pagina e mettere tra parentesi il commissariamento del Comune. In quel di Calatabiano si sfideranno infatti Salvatore Trovato e Antonio Petralia. Urne aperte domenica 22 (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 ottobre (dalle 7 alle 15).

Il commissariamento

Nell’ottobre del 2021, il consiglio dei ministri aveva deciso il commissariamento del Comune ionico-etneo. La proposta dell’allora ministro Luciana Lamorgese era stata formulata sulla scorta dell’attività ispettiva all’interno del palazzo municipale. In quella fase erano emerse numerose forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Gli altri comuni sciolti per mafia

Oltre a Calatabiano, saranno altri due i comuni siciliani sciolti per mafia a tornare al voto: San Giuseppe Jato e Bolognetta, entrambi del Palermitano. In caso di ballottaggio, si tornerà ai seggi domenica 5 (dalle 7 alle 23) e lunedì 6 novembre (dalle 7 alle 15).