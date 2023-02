Calatabiano, il Consiglio dei ministri proroga il commissariamento

Rifiuti, appalti, Strisce blu: al Comune pedemontano erano emerse "forme di condizionamento della criminalità organizzata".

1' DI LETTURA

CATANIA. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione della necessità di proseguire nell’azione di ripristino della legalità, ha deliberato la proroga per sei mesi dell’affidamento alla gestione commissariale del Comune di Calatabiano (Catania), ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LiveSicilia aveva raccontato tutto in quella che pareva essere divenuta una gestione “familistica dell’Ente”.

Il Consiglio dei ministri aveva affidato nell’ottobre del 2021 la gestione del Comune etneo ad una Commissione straordinaria per via delle riscontrate forme di condizionamento della criminalità organizzata negli atti amministrativi.