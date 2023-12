Le scuse ufficiali della società

TURCHIA – Le immagini scioccanti mostrano l’arbitro pestato in campo. Halil Umut Meler, direttore di gara di una partita di calcio di prima divisione turca, è stato malmenato dal malmenato al termine di una partita. L’attacco è avvenuto immediatamente dopo il pareggio 1-1 tra Ankaragucu e Rizespor, con il presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, che ha sferrato un pugno in faccia all’arbitro. il filmato ha fatto subito il giro del web suscitando indignazione tra gli sportivi

Arbitro pestato: reazioni e conseguenze

Dopo l’aggressione, l’arbitro Meler è stato trasportato in ospedale con un occhio visibilmente gonfio. La Federazione Calcistica della Turchia (TFF) ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del campionato. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha comunicato l’arresto di tre uomini, incluso il presidente dell’Ankaragucu.

Condanna e misure disciplinari

L’associazione turca degli arbitri ha denunciato l’incidente come una “serata nera” per il calcio turco, chiedendo misure punitive severe. Anche il presidente turco Erdogan ha condannato l’attacco, affermando che la violenza non deve interferire con lo sport. L’Akp, il partito di Erdogan, ha iniziato una procedura di esclusione contro Faruk Koca.

Dichiarazioni ufficiali e reazioni pubbliche

L’Ankaragucu, con un comunicato ha espresso le scuse ufficiali, mentre il presidente Erdogan ha ribadito il suo impegno contro la violenza nello sport. Questo incidente ha suscitato un’ondata di reazioni a livello nazionale, con i media e il pubblico che chiedono giustizia e sicurezza nell’ambito sportivo.



