Calcio Catania Servizi Srl: da Torre del Grifo all’indagine della Procura

Sarebbero sei i dirigenti indagati della passata proprietà.

1' DI LETTURA

CATANIA. Il Calcio Catania Servizi Srl è una società che è stata dichiarata fallita già nel 2020. Ed è proprio sulla scorta del fallimento che la Procura della Repubblica di Catania ha seguito uno specifico filone d’indagine che oggi è giunto a conclusione.

Sul banco degli imputati della Società che gestiva il centro sportivo di Torre del Grifo a Mascalucia, sono sei dirigenti del sodalizio etneo della passata proprietà.



L’ipotesi d’accusa è per tutti quella di avere condotto le attività del Calcio Catania Servizi Srl in modo del tutto anti-economico al fine di favorire la società Calcio Catania.

La notifica delle indagini non è ancora giunta a tutti i soggetti interessati.

L’inchiesta è coordinata dal Pm della Procura, Fabio Regolo.