Calcio e valori: quei fiori alla memoria di Stefania Sberna

Il gesto del presidente del Paternò ieri in Tribuna stampa ci riconcilia con un mondo del pallone che non è solo business.

1' DI LETTURA

CATANIA. Un gesto tutt’altro che scontato. Tutt’altro che dovuto. Eppure, ha colpito. E’ stato apprezzato e vale la pena riportarlo al di là delle vicende legate al campo.

E’ stato un momento toccante quello che ieri pomeriggio, prima di Catania-Paternò, ha visto il presidente della squadra ospite, Ivan Mazzamuto, rendere omaggio a Stefania Sberna speaker storica (non a caso “The Voice”) del Calcio Catania scomparsa prematuramente meno di due anni fa ed alla quale è stata intitolata la Tribuna Stampa.



Poco da aggiungere al valore dell’iniziativa. Se non che in un contesto in cui conta principalmente e inevitabilmente il risultato, assistere a momenti che richiamano alla passione ed alla condivisione ci riconciliano con un mondo del pallone che, fortunatamente, ogni tanto si riscopre non essere solo e soltanto business.