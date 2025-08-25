Calderone: “Rimpasto nella giunta regionale? Messina non sia penalizzata”

Parla il deputato nazionale di Forza Italia

PALERMO – “Da giorni, su ogni organo di stampa, si rincorrono voci in relazione a un presunto mini rimpasto in seno al governo regionale, in riferimento agli assessori in quota Forza Italia. Si fanno tanti nomi. Tutti di livello. È curioso, però, verificare che, come spesso accade, non viene fatto alcun nome tra i papabili relativo alla provincia di Messina che, come è noto, ha due deputati regionali in carica e ha ottenuto in ogni competizione percentuali altissime”. Lo dice in una nota Tommaso Calderone, presidente della commissione bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’Insularità.

“Messina non sia penalizzata”

“Io stesso sono stato eletto deputato regionale a settembre 2022 (il secondo più votato in provincia tra tutti i partiti), anche se poi ho optato per fare il deputato nazionale – prosegue -. È chiaro che le voci restano voci e a contare sono sempre e solo i fatti. Dico però con chiarezza, ma anche con fermezza, che nessuno può pensare di penalizzare ancora una volta la mia provincia e sono certo che sia il partito sia il presidente Schifani terranno conto di queste mie considerazioni e del valore che Forza Italia riveste in provincia di Messina”.