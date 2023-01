Catania, minorenne sul calesse in fuga nel traffico: bloccato

Gli agenti del commissariato San Cristoforo lo hanno intercettato in piazza Caduti: il cavallo viveva in pessime condizioni igieniche

1' DI LETTURA

Catania. Stava guidando a tutta velocità un calesse in pieno centro a Catania, facendo lo slalom tra le macchine in mezzo al traffico. Anche i poliziotti del Commissariato San Cristoforo, per intercettare e denunciare a piede libero un ragazzo minorenne, hanno vissuto, come scritto in un comunicato, “varie peripezie”.

Sta di fatto che alla fine il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La corsa è iniziata in via della Concordia e poi in piazza Caduti del Mare, dove è stato bloccato. Nonostante gli agenti abbiano intimato più volte l’alt al giovane, spiega una nota della Questura, lui ha proseguito la fuga, in mezzo al traffico cittadino del predetto quartiere, creando pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni.

Poco dopo, con l’intervento dei veterinari dell’Asp, è stato accertato che il cavallo, sprovvisto di microchip e di proprietà di un cittadino straniero, veniva custodito in una stalla di fortuna nel Cortile Doberdò senza alcuna autorizzazione e in pessime condizioni igieniche. Pertanto, si è provveduto al suo sequestro e alle previste sanzioni al proprietario.