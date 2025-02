Caltagirone, rubò ceramiche in municipio: denunciato

Il furto di quattro teste di moro

CALTAGIRONE (CATANIA) – Un uomo di 37 anni è stato denunciato dalla polizia municipale di Caltagirone perché ritenuto l’autore del furto, avvenuto in più riprese – il 14, 16 e 20 gennaio scorsi – dal municipio di Caltagirone di quattro teste di moro in ceramica che facevano parte dell’esposizione ‘Nativitas’, allestita nel periodo natalizio e protrattasi sino alla fine di gennaio.

All’uomo gli agenti sono arrivati ​​dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza. Secondo quanto accertato, il 37enne avrebbe compiuto i furti in orari di minore afflusso nascondendo le teste in una borsa che aveva tenuto nascosta.

Le indagini sono scattate dopo le denuncia dei ceramisti proprietari delle teste trafugate. Sono in corso ricerche per tentare di recuperarle, anche se non è escluso che l’uomo se ne sia liberato.

“Ancora una volta – sottolinea l’assessore alla Sicurezza, alla Legalità e alla Polizia municipale Giuseppe Fiorito – il diffuso e capillare sistema di telecamere di cui abbiamo dotato la città si è rivelato molto utile per l’individuazione degli autori di reati. A ciò si unisce l’attenta azione di prevenzione e repressione condotta dalla polizia municipale al pari delle altre forze dell’ordine e operando in costante sinergia con esse”.