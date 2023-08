Caltanissetta, emergenza sangue negli ospedali

Il direttore del Sant’Elia, Benedetto Trobia, invita i cittadini a donare

1' DI LETTURA

CALTANISSETTA – Emergenza sangue a Caltanissetta: poche sacche a dispetto della mole di interventi chirurgici. Per scongiurare il rischio che i frigoriferi dei nosocomi della provincia restino a secco, il direttore dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, Benedetto Trobia, lancia un appello invitando la cittadinanza a donare sangue.

“Siamo in emergenza sangue, così come lo siamo durante tutte le estati, e nonostante abbiamo raggiunto da qualche anno l’autosufficienza ed anzi cediamo emocomponenti ad altre aziende sanitarie siciliane”, spiega Trobia a Live Sicilia.

“Siamo in emergenza sangue nonostante l’aumento del numero delle donazioni che abbiamo registrato nel 2023 non solo grazie al lavoro dei nostri operatori sanitari ma anche grazie al lavoro incessante svolto da tutte le associazioni di sangue (Fidas, Avis, Abzero, Frates) che operano in tutta la provincia”, dice.

Pallottoliere alla mano l’aumento ammonta a 440 unità se si confrontano le cifre registrate nei primi otto mesi del 2023 con quelle dell’anno scorso. Ma il fabbisogno di sangue è in aumento e va di pari passo con quello degli interventi chirurgici.

”L’emergenza sangue è data anche all’aumento del numero di interventi chirurgici effettuati all’interno del presidio ospedaliero Sant’Elia, aumento che nel primo semestre è pari a 800 interventi, per cui in termini percentuali circa il 30% di interventi in più rispetto all’anno 2022”, argomenta Trobia.

“L’invito è quello di recarsi a donare al Sant’Elia nelle unità di raccolta delle associazioni piuttosto che nelle unità di raccolta ospedaliere affinché si possano ricostituire le scorte di sangue ed affinché si aumenti la donazione di plasma”, conclude