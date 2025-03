Camera penale Termini Imerese, Cefalù e Madonie: eletto il presidente

Nominati anche i consiglieri. Resteranno in carica per il biennio 2025-2026

La Camera penale Termini Imerese, Cefalù e Madonie “Himera” ha scelto la linea della continuità. L’assemblea dei soci si è riunita per il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio direttivo e Comitato dei probiviri) per il biennio 2025-2026.

Rieletto all’unanimità presidente Vincenzo Pillitteri già presidente uscente. Il suo vice è Luigi Spinosa.

I consiglieri sono: Giovanni Iuppa, Carlo Licciardi, Fabio Raneri, Provvidenza Di Lisi, Rosa Maria Sciortino, Giuseppe Chiaramonte, Pierpaolo Minà, Giuseppe Testa

I probiviri sono Salvatore Sansone, Bonaventura Zizzo e Marco Vazzana

L’avvocato Vincenzo Pillitteri, originario di Campofiorito, penalista, è componente dell’Osservatorio Europa presso l’Unione delle Camere Penali a Roma. Da tempo collabora con l’Università di Palermo ed è docente di Diritto Processuale Penale presso la Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine di Termini Imerese.

“La Camera Penale di Termini Imerese si è distinta per l’impegno in favore dell’avvocatura e per la cultura giuridica in generale attraverso importanti iniziative sia giuridiche che sociali all’interno delle scuole e perfino delle università – spiega Pillitteri -. In un momento storico difficile, in cui la struttura costituzionale sta per essere attuata anche attraverso la riforma della separazione delle funzioni dei magistrati, con l’entrata in vigore del c.d. processo penale telematico e con gli effetti della riforma Cartabia, ritengo che l’attenzione culturale e di formazione dell’avvocatura debba essere sempre più importante“.

“Tale aspetto deve, tuttavia, essere di pari grado alle esigenze inerenti alle difficoltà pratiche incontrate tutti i giorni dagli operatori del diritto – aggiunge – in relazione alle profonde inadeguatezze del sistema giustizia a fronte delle innovazioni tecnologiche. C’è ancora tanto da fare per il prossimo biennio”.