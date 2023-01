Intervenuti i vigili del fuoco

1' DI LETTURA

ALCAMO (TRAPANI) – Un camion carico di carne è andato in fiamme questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L’incendio è avvenuto tra Alcamo e Balestrate. Il conducente mentre era in marcia si è accorto che dal vano motore fuoriusciva del fumo. Ha accostato ed è uscito subito dall’abitacolo mettendosi in salvo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dopo pochi secondi il camion era avvolto dal fuoco. L’allarme è arrivato al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo. Le fiamme sono state spente ma i danni al mezzo sono ingenti. Il rogo ha danneggiato oltre il vano motore anche la cabina e la cella frigorifera.