NEBRASKA, (USA) – Un episodio incredibile, fortunatamente senza gravi conseguenze, è stato catturato dalle riprese della telecamera di bordo di una pattuglia di polizia. Un camion della FedEx ha perso il controllo slittando sull’asfalto ghiacciato, avvicinandosi pericolosamente al luogo in cui un agente stava gestendo un precedente incidente stradale. La scena si è svolta il 12 gennaio lungo la Highway 2, nei pressi di Palmyra, una cittadina nello stato americano del Nebraska.

Camion scivola e rischia di investire un poliziotto: le immagini

L’agente, che si trovava sul posto per occuparsi di un altro autoarticolato ribaltato a bordo strada, è stato sfiorato dal camion in scivolata, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il ghiaccio presente sull’asfalto ha reso la situazione estremamente rischiosa, evidenziando ancora una volta i pericoli delle condizioni meteo avverse per la viabilità.

La sicurezza stradale in condizioni invernali torna quindi al centro dell’attenzione, specialmente sulle arterie principali come la Highway 2. Le immagini dell’incidente stanno facendo il giro del web, sottolineando l’importanza di una guida prudente e attenta in presenza di ghiaccio e neve.

Nonostante il grande spavento, questo incidente dimostra l’efficacia del lavoro degli agenti, che continuano a operare anche in situazioni di elevato rischio per garantire la sicurezza sulle strade.

