Camion sprofonda nel sottosuolo, il video dell’incidente

Non è chiaro come si sia riusciti ad estrarre il veicolo

1' DI LETTURA

CINA – Un camion sprofonda in una delle affollate arterie di una grande metropoli in Cina. Ciò che sembrava una scena quotidiana ha assunto una piega inaspettata. Incredibilmente, il mezzo pesante è finito in una enorme voragine aperta proprio nel mezzo della strada.

Il filmato è diventato subito virale e mostra l’improvviso evento. Un uomo sposta una bici che si trova lungo il passaggio del mezzo pesante. Percorrendo lentamente la carreggiata, il camion ad un certo punto sprofonda nel sottosuolo. Ancora non è chiaro come si sia riusciti ad estrarre il veicolo dal buco.

TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE