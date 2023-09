Mucca precipita in un pozzo, l’incredibile salvataggio VIDEO

Gli attimi di tensione dell'estrazione

1' DI LETTURA

INGHILTERRA – Una mucca è precipita in un pozzo nella città britannica di Bishop Auckland, all’interno della contea di Durham, in Inghilterra. Finita in una voragine, la mucca è rimasta incastrata e impossibilitata a risalire dal condotto. Subito l’intervento di quattro uomini muniti di trattore per risollevare l’animale. Una volta riemersa dal pozzo, la mucca sembrava morta. Con l’aiuto del mezzo pesante, gli uomini l’hanno adagiata sull’erba e dopo qualche secondo l’animale ha ripreso fiato ed è tornato dalla sua mandria.



Nel video, diventato virale sui social, vengono mostrati gli attimi di tensione dell’estrazione e dell’attesa prima che riprendesse fiato.

