Campionati Italiani Under 15, il tricolore va a De Marchi

Sconfitto in finale il pescarese Alessandro Mondazzi

PALERMO – Al Ct Palermo a laurearsi campione italiano under 15 maschile è stato il romano del Tennis Club Romano di Lombardia Andrea De Marchi, il quale ha sconfitto nell’ultimo atto giocato sul campo centrale di viale del Fante il pescarese Alessandro Mondazzi (vincitore a livello under 14 nel 2021) con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e trenta minuti di gioco.

Un match ricco di colpi spettacolari che alla fine ha premiato la maggiore costanza del giovane capitolino, tifosissimo della Lazio, già vincitore nelle scorse settimane dei tornei ITF junior di Livorno e Cuneo. I semifinalisti sono stati Gabriele Crivellaro del Tc Borgotrebbia e il pugliese Pierluigi Basile, che agli ottavi si era imposto sull’atleta di casa Riccardo Surano.

Sabato 3 settembre la finale del tabellone del doppio maschile ha premiato il duo Leonardo Penasa (Ata Battisti) – Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena Forlì), i quali si sono imposti al termine di una sfida mozzafiato su Alessandro Mondazzi e Matteo Schiahbasi (Sena Tennis Senigallia). Punteggio in favore dei vincitori 6-7 7-5 15-13.

“Abbiamo vissuto una settimana di ottimo livello tennistico e siamo stati molto contenti di avere ospitato nella nostra struttura i campionati italiani under 15 maschili – racconta il maestro del Ct Palermo Alessandro Chimirri -. In tutto il territorio nazionale il lavoro che si sta svolgendo è di tutto rispetto e il livello medio dei partecipanti lo conferma. Spero che qualcuno dei giocatori ammirati qui a Palermo possa spiccare il volo. Mi preme – conclude – complimentarmi con gli attori protagonisti per l’ottimo comportamento in campo e di riflesso con i maestri che li hanno accompagnati. A tutti gli appassionati di questo sport rinnovo l’invito ad assistere a partire da lunedì agli incontri del Torneo Itf under 18”.

A premiare vincitori e finalisti dei Campionati italiani under 15 maschili by Italgas in rappresentanza del Ct Palermo il dirigente Manfredi De Bellis. Andati in archivio i Campionati Italiani under 15 maschili, da lunedì 5 settembre via alla VIII edizione del Torneo Internazionale ITF juniores Trofeo Antonino Mercadante.