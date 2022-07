Campo Progressista, Floridia: “In Sicilia, M5s e Pd sono compatti”

La candidata pentastellata alle primarie siciliane getta acqua sul fuoco nonostante le turbolenze nella maggioranza Draghi.

1' DI LETTURA

MESSINA – “Sicuramente qualunque cosa accada al governo in Sicilia e’ un’altra partita. Nell’isola il Movimento Cinque Stelle e il Pd sono insieme e continuano a lavorare insieme. Sfido qualsiasi altro rappresentante del Pd a dire il contrario. Stiamo lavorando sui temi e stiamo lavorando bene”. A dirlo il sottosegretario all’istruzione Barbara Floridia, candidata Presidente alle primarie nel campo progressista oggi durante un incontro al comitato elettorale a Messina.

“La spaccatura a livello nazionale – prosegue Floridia – non creera’ problemi alle regionali, perche’ la spaccatura non e’ tra Movimento Cinque Stelle e Pd. Le richieste di Conte, che non sono una spaccatura, sono soltanto delle richieste chiare sui temi al Governo che e’ complesso e ricco di diverse forze politiche. Non e’ assolutamente un problema con il Pd. Abbiamo temi chiari e condivisi soprattutto alle Regionali”.