Campofelice di Roccella, furto in abitazione: arrestato un termitano

In carcere un 35enne colto in flagranza dai carabinieri

CAMPOFELICE DI ROCCELLA – I carabinieri di Campofelice di Roccella e di Cefalù hanno arrestato un termitano di 35 anni per furto aggravato in abitazione. I militari nel tardo pomeriggio di ieri, grazie a una segnalazione al 112, sono intervenuti sul lungomare di Campofelice dove, all’interno di un residence, era stato segnalato un uomo che stava forzando delle case di villeggiatura.

I carabinieri hanno sorpreso il 35enne all’interno di un’abitazione nella quale era entrato dopo aver forzato la serratura della porta. L’uomo è stato trovato ancora in possesso di borse, suppellettili, medicinali e generi alimentari sottratti da un’altra villetta attigua a quella dove è stato colto in flagranza.

Il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto ed applicato al 35enne, la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini dei carabinieri proseguono per far chiarezza su altri furti che si sono verificati con modalità simili nella zona littoranea compresa tra Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù.