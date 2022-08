Camporeale, danneggiato tubo del gas: intervento dell’AMG in corso

La zona è stata circoscritta e messa in sicurezza

CAMPOREALE (PA) – Un intervento urgente di AMG Energia è in corso a Camporeale per il ripristino di una tubazione di gas metano di media pressione danneggiata da un mezzo agricolo.

AMG Energia si occupa della distribuzione di gas metano e della manutenzione della rete anche nel comune del palermitano: gli operatori della società sono intervenuti tempestivamente individuando il tratto esatto di tubazione danneggiata, che si trova nei pressi della tenuta Rapitalà, confinante con la strada provinciale 18 dove, al momento, per precauzione, il transito è stato interrotto.

Assieme al personale di AMG Energia sono presenti anche gli operatori dell’impresa “Vitale”, appaltatrice di AMG, prontamente intervenuta a supporto.

“La zona è stata subito circoscritta e messa in sicurezza – sottolinea il vicepresidente di AMG Energia, Domenico Macchiarella -. Le squadre di AMG Energia sono tuttora al lavoro per completare le operazioni di ripristino in tempi brevi, con l’obiettivo di garantire piena sicurezza ed evitare disagi”.

In questo momento l’erogazione di gas al comune di Camporeale non è stata sospesa.