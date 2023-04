Cancelleri in Forza Italia: quando attaccava Berlusconi VIDEO

Dagli attacchi furiosi a Berlusconi e Dell'Utri, “indagati per le stragi di mafia del '93”, alle nozze

PALERMO – Dagli attacchi furiosi a Berlusconi e Dell’Utri, “indagati per le stragi di mafia del ’93”, alle nozze. Giancarlo Cancelleri è pronto ad abbracciare Forza Italia e inaugurare, pubblicamente, il nuovo corso della gestione Schifani – Caruso in Sicilia.

Ma è proprio sulla storia della mafia di Palermo e in particolare delle Stragi, che Giancarlo Cancelleri ha costruito la sua carriera politica, divenendo in pochissimo tempo una delle teste di ariete del movimento 5 stelle contro i fondatori del partito del Cavaliere.

Il 31 ottobre del 2017 Cancelleri tuona, direttamente dalle colonne digitali del Fattoquotidiano, contro pezzi da novanta di quello che, oggi, è il suo nuovo partito. Ed è furioso perché “Berlusconi è indagato per mafia, ma la notizia è un tweet infelice”. Cancelleri critica i giornali che parlano di Angelo Parisi “proprio nel giorno in cui Berlusconi e Dell’Utri vengono indagati per le stragi di Mafia del ’93 che riguardano proprio la Sicilia”.

La foto e il post

Il primo novembre del 2017, in piena campagna elettorale per le regionali, Cancelleri attacca Musumeci, che aveva ricordato come la sua lista fosse un omaggio a Borsellino, ma “contemporaneamente si allea con Silvio Berlusconi indagato per le stragi mafiose del ‘93 e il cui partito è stato fondato da un condannato – diceva Cancelleri – per concorso esterno in associazione mafiosa (Marcello Dell’Utri). Più che un omaggio: un oltraggio…”. Poi passa il tempo ed è arrivato il bacio.