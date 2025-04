Elezioni nelle ex Province, i candidati della Dc ad Agrigento

"Siamo pronti"

AGRIGENTO – La Democrazia cristiana ha presentato la lista dei candidati al Consiglio del Libero consorzio di Agrigento. Si tratta di: Anna Alongi, Simona Maria Baio, Filippo Bellanca, Alessia Bongioví, Gaspare Castronovo, Giuseppe La Felice, Marinella Notonica, Melania Nuara, Francesco Martorana, Francesco Moscato, Pellegrino Spinelli, Vito Terrana.

La Dc di Agrigento: “Siamo pronti”

“Siamo pronti per l’imminente nuova sfida elettorale – dichiara Antonietta Vita, segretaria provinciale Dc ad Agrigento -. Abbiamo presentato una lista composta da amministratori locali esperti e competenti con l’obiettivo di rilanciare l’ente intermedio rafforzandone le competenze. Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato per la composizione e presentazione della lista”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA