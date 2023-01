Cannes, Di Paola: “Centrodestra cancella Rdc ma spende risorse nel Festival”

Il referente del M5s difende il Reddito di cittadinanza

PALERMO – “Il caso Cannes? Fa ridere proprio mentre stiamo vivendo una crisi sociale e economica. Non si possono spendere quasi quattro milioni di euro per partecipare al Festival quando a livello nazionale proprio Fdi e Giorgia Meloni tagliano il reddito di cittadinanza che anche per i cittadini catanesi percettori è linfa vitale”. Lo ha detto Nuccio Di Paola, referente regionale dell’M5S, a margine di un incontro con la stampa a Catania sulle prossime amministrative.

“Un milione di euro sono stati i fondi – ha aggiunto Di Paola – spesi dai percettori qui in Sicilia, fa parte della nostra economia. Se oggi il Rdc viene tagliato e si spendono quattro milioni si euro per Cannes, è ovvio che il cittadino si interroga: la politica è davvero vicina ai bisogni dei cittadini o è completamente staccata dalla realtà…”