Cannes, Sunseri (M5s): “Commissione Ue all’Ars farà un’ispezione”

L'affondo del pentastellato contro il centrodestra e la promessa dell'intervento parlamentare

1' DI LETTURA

PALERMO – “Sui fondi per il turismo è rissa nel centrodestra. Sarebbe uno spettacolo comico se non parlassimo di milioni di euro pubblici trattati come portafoglio privato”, ad affermarlo è il deputato del M5s Luigi Sunseri che aggiunge: “Mssina, Musumeci, Scarpinato, Schifani sono mediocri attori di uno spettacolo indecente ed umiliante. Un’offesa – accusa – per le migliaia di imprese e professionalità impegnate nel settore turistico e che ogni giorno devono fare i conti con zero programmazione e totale assenza di visione da parte dei governi regionali, Musumeci prima e Schifani adesso”.

Per il deputato “la fiera di accuse, insulti, attacchi reciproci dimostra solamente come l’unico interesse sia la gestione di queste ingenti somme e non certo il loro corretto utilizzo”.

Poi Sunseri promette un intervento della Commissione Ars deputata agli affari europei, di cui egli stesso è presidente. “È nostro preciso compito verificare, a questo punto – afferma -, l’iter e l’impatto della spesa. Non solo su Cannes, ma sulle spese per la pubblicità e sui mille rivoli di finanziamento per fiere, eventi, promozione. Lo faremo – conclude -, perché il turismo deve essere una grande opportunità per tutta la Sicilia e non per gli interessi dei partiti”.