Canoa, tante medaglie per la Canottieri Trinacria nella gara regionale

La competizione si è svolta nel lago Nicletti, vicino Enna

La bandiera della Canottieri Trinacria sventola nella gara regionale di canoa, valevole anche come trofeo Coni, svoltasi nel lago Nicoletti, vicino Enna. Pioggia di medaglie per la società del presidente Gianni Fiore in quasi tutte le categorie in gara.

Nei cadetti b, trionfo del k2 formato da Alberto Garofalo e Fabio Napoli sulla distanza dei 2000 metri. Nella categoria ragazzi, vittoria del k2 500 formato da Antonio Arizzi e Riccardo Cangemi, che hanno bissato il successo anche nel k2 200. Sul podio l’equipaggio formato da Massimo Fiore e Salvo Montemaggiore.

Nella categoria junior k1 500 vittoria di Alberto Cannata, che poi in coppia con Pietro Lo Bianco ha trionfato nel k2 500 e nel k2 200. Nella stessa categoria, medaglia d’oro per Antonio Arizzi nel k1 200. Da rilevare anche i successi di Marco Alaimo nel k1 500 senior e del k2 200 senior formato da Giovanni Fiore e Francesco Giordano.