Canoa, la Canottieri Trinacria torna da Sibari con sette ori e tre bronzi

Al via la stagione agonistica per la società palermitana

Al via la stagione agonistica della canoa per la Canottieri Trinacria che a Sibari, una laguna sul mare in provincia di Cosenza, vince sette ori e tre bronzi con le categorie Ragazzi e Junior. Erano di scena gare sui 200 metri e sui 2000 metri, distanze non olimpiche.

I vincitori

Nella categoria Ragazzi, Massimo Fiore vince il K1 200 metri ed il K2 con Salvatore Montemaggiore, riconfermando la medaglia d’oro nella distanza dei 2000 metri. Il compagno di equipaggio giunge terzo nella distanza del K1.

Cannata Alberto vince, nella categoria Junior, l’oro nei 200 e nei 2000. Il compagno di barca Lo Bianco Pietro conquista il terzo posto nel K1 metri 200. Bellissima la prova di Giordano Francesco che vince la specialità del K1 metri 2000 con un finale entusiasmante.

La società Canottieri Trinacria, dunque, si aggiudica il secondo posto nella classifica generale delle società nella gara interregionale “Sybari Winter Challenge” disputata proprio nel laghi di Sibari (CS).