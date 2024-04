Canoa, la Trinacria Palermo in gara all’Idroscalo di Milano

Si apre ufficialmente la stagione della velocità per la canoa

Nel fine settimana tra il 5 e il 7 aprile 2024, all’idroscalo di Milano, si apre ufficialmente la stagione della velocità per la canoa. In programma la gara internazionale senior e la gara nazionale per le categorie ragazzi e junior. La canottieri Trinacria di Palermo sarà presente in tutte e tre le categorie.

Nell’arco dei tre giorni di gare, gli atleti saranno impegnati sulla distanza dei 1000, dei 500 e dei 200 metri. Nella categoria senior a scendere in acqua sarà Marco Alaimo, nella categoria junior Alberto Cannata, mentre quella ragazzi sarà rappresentata da Antonio Arizzi, Riccardo Cangemi, Alessandro Ferrera e Massimo Fiore, che si cimenteranno anche nel k4 sui 500.