Cantarella su Sammartino: “Grave il silenzio di Salvini” VIDEO

"Lasciamo stare i reati, spero chiariscano"

CATANIA – “Assurdo il silenzio di Matteo Salvini, il silenzio del partito, il silenzio di Claudio Durigon, che è commissario della Lega in Sicilia”. Sono le parole dell’avvocato Fabio Cantarella, militante storico e fondatore della lega in Sicilia. Attualmente responsabile regionale dei dipartimenti, per lui pende una proposta di espulsione dal partito. Cantarella commenta l’inchiesta su Sammartino in un video.

“Un sindaco arrestato e il nostro vicegovernatore sospeso – prosegue -. Lasciamo stare i reati, io spero che facciano chiarezza e luce su quanto avvenuto, ma ciò che emerge dalle intercettazioni è vergognoso. Io che ho denunciato queste cose da mesi mi ritrovo con una richiesta di espulsioni e su questa gente con le misure cautelare non è stata detta una parola dai vertici del partito né una richiesta di sospensione”.