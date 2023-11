La truffa per non pagare il conto

BLACKBURN, INGHILTERRA – Mette un capello nel piatto per non pagare il conto: incastrata dalle telecamere in un pub di Blackburn, Inghilterra. La cliente di un noto locale, The Observatory, si è trovata in una situazione sgradevole quando ha scoperto dei capelli nel suo piatto. Preoccupata per la sua esperienza, si è lamentata con il personale.

Capello nel piatto: le telecamere riprendono il gesto della cliente

Il proprietario del locale, per mantenere la buona reputazione, ha prontamente chiesto scusa alla donna e offerto gratuitamente l’intero pasto. Tuttavia, la storia ha preso una piega inaspettata. Il proprietario, comprendere meglio la situazione e di assicurarsi che tali incidenti non si ripetano in futuro, ha deciso di controllare i filmati di sicurezza.

Le immagini, una volta esaminate, hanno fatto chiarezza su ciò che era effettivamente accaduto, permettendo al proprietario di comprendere meglio la situazione. La cliente, per non pagare il conto, ha staccato un capello dalla propria testa per inserirlo tra il cibo del piatto che stava mangiando. La truffa smascherata, era appunto quella di lamentarsi e farsi offrire la cena dal proprietario del The Observatory. Il video ha fatto in pochi minuti il giro del web.



