“Un capodoglio nelle acque delle Eolie”, l’avvistamento VIDEO-FOTO

Le immagini dell'animale al largo inviate da un lettore

1' DI LETTURA

PALERMO – Anche questa estate non mancano gli spettacoli naturali offerti dalle acque siciliane. Qualche giorno fa è stata la volta dell’avvistamento di un capodoglio, protagonista di un video e di alcune foto realizzati al largo delle isole Eolie da Ettore Vagliasindi.

“Venerdì 25 agosto intorno alle ore 16 è stato avvistato un capodoglio a largo tra Panarea e Stromboli” mentre si dirigeva verso quest’ultima, commenta l’autore della segnalazione. L’episodio si aggiunge ad altri avvistamenti di iconici animali del mondo marino avvenuti in questi mesi estivi in Sicilia, anche in circostanze insolite: tra questi anche lo squalo al porticciolo di Sant’Erasmo, a Palermo, poi rivelatosi una verdesca.



LEGGI ANCHE: Squalo o verdesca? Quali sono le differenze

Il capodoglio e i suoi record

Il capodoglio è considerato il più grande animale vivente provvisto di denti, con una lunghezza che può raggiungere i 18 metri. La peculiarità del capodoglio è la tipica, inconfondibile testa molto grande, che misura un terzo della lunghezza dell’animale e ospita il cervello più grande e più pesante mai riscontrato in un animale moderno ed estinto: l’organo può raggiungere i 7 chilogrammi di peso.

Come spesso si osserva nelle balene, anche il capodoglio è solito sollevare la coda diversi metri al di sopra della superficie dell’acqua prima di immergersi nuovamente alla volta degli abissi.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE DEL SITO