"C'è uno squalo, fuori dall'acqua": paura in spiaggia, scatta l'allarme

La segnalazione e il panico di alcuni bagnanti. La Guardia costiera sta verificando.

PALERMO- E fu così che, stamattina, l’allarme squalo percorse il litorale, dalle parti di Romagnolo e Sant’Erasmo, a Palermo. E fu tutto un: “Esci dall’acqua! Muoviti! Accura! Forza, Totò!”. E molte persone segnalarono la circostanza alla Capitaneria di porto, facendo benissimo, perché non si sa mai. Gli squali sono un affare serio, anche quando non vengono annunciati dalla musichetta lugubre del famosissimo film. (che cos’è la verdesca, LEGGI)

Niente paura. Si trattava di una verdesca, almeno, secondo quanto trapela dalla Capitaneria che ha mandato celermente una motovedetta per controllare. La verdesca risulta essere uno squalo del tipo abbastanza mansueto, tranne che per i calamari di cui è ghiotta. Rarissimi – secondo la letteratura specifica – gli attacchi all’uomo che non viene considerato una preda.

L’allarme, tuttavia, ha avuto una corposa risonanza social con video e foto. “Sono stato allertato dai bagnanti usciti dall’acqua e impauriti – aveva detto il presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico -. Ho immediatamente contattato la Capitaneria di porto che ha confermato di avere ricevuto diverse segnalazioni in merito”.

L’emergenza, che non è mai stata tale, sembra, dunque, rientrata. La verdesca si è allontanata dalla spiaggia e chissà dov’è ora. Forse, per i suoi gusti, c’era troppa confusione.