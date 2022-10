A Paternò controlli e verbali sulle strade della movida

Un'auto dei Carabinieri durante il servizio a Paternò

Segnalati "assuntori" di droga, multati automobilisti e sequestrate due moto

PATERNO’. Carabinieri in azione nelle aree della movida, tra via del Progresso e via delle Rose, per controllare i luoghi di maggiore aggregazione dei giovani. Si è svolto nel fine settimana un servizio di controllo, per prevenire reati e sanzionare eventuali condotte rischiose per la salute dei ragazzi stessi.

Nove giovanissimi sono stati segnalati come “assuntori” di stupefacenti, per la detenzione di una ventina di grammi di erba. I militari hanno poi controllato due esercizi commerciali, multato 26 automobilisti decurtando in tutto 62 punti dalle patenti, sequestrato due moto perché guidate da minorenni senza patenti. I numeri diffusi dall’Arma segnalano infine l’identificazione di 89 persone e il controllo di 67 veicoli.