Carabinieri, operazione in tutta Italia contro rete internazionale di droga

Oltre cento gli agenti impiegati

FIRENE – Operazione dei carabinieri contro una rete internazionale di trafficanti di droga: dall’alba di oggi, in più province di Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia, i militari di Firenze, su delega della Dda fiorentina stanno eseguendo 12 misure cautelari personali e 20 perquisizioni.

Associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti il reato contestato. L’operazione, a conclusione dell’indagine denominata Fingerprints, vede impegnati oltre 100 carabinieri.

Un’altra operazione è stata messa a segno questa mattina a Catania e 14 persone sono finite in carcere.