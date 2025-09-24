Mafia, droga, armi e pizzo: 14 arresti nel Catanese VIDEO

Provvedimenti eseguiti dalla polizia su richiesta della DDA

CATANIA – Quattordici persone arrestate. Sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa. Nonché di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio. E ancora, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato clan Scalisi. Gruppo mafioso operante nel territorio adranita.

Il blitz è stato messo a segno la notte scorsa dagli agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano. Coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti e del Commissariato di P.S. Caltagirone.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania. Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania.

Provvedimenti che si aggiungono ai fermi disposti dalla Procura della Repubblica di Catania ed eseguiti dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi nei confronti di 10 soggetti appartenenti alla stessa compagine criminale. Nei loro confronti il Gip, al termine dell’udienza di convalida, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, quindi, hanno riguardato complessivamente oltre trenta soggetti.