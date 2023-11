Carcere di Termini Imerese, ennesima aggressione subita dagli agenti

Altro episodio inquietante che si registra in Sicilia

TERMINI IMERESE – “Ennesima aggressione nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria in servizio nelle carceri della Sicilia”. Lo denuncia Calogero Navarra, segretario regionale per la Sicilia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Ieri nel tardo pomeriggio, nel carcere di Termini Imerese, un detenuto che si rifiutava di rientrare in cella, ha scorto un poliziotto che qualche giorno prima lo aveva richiamato per i suoi comportamenti durante la detenzione e, proditoriamente, ha tentato di aggredirlo – prosegue -. Il detenuto è stato fermato da altri agenti, due dei quali hanno poi dovuto fare ricorso alle visite in ospedale, uno per una forte contusione alla mano sinistra e l’altro con una piccola tumefazione all’occhio destro”.