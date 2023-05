Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, si apre uno spiraglio

Volo annuncia: "Chiederemo una deroga"

PALERMO – Torna la speranza per il reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. L’assessora alla Salute, Giovanna Volo, annuncia infatti l’intenzione di chiedere una deroga al ministero per il reparto, che invece dovrebbe chiudere per riaprire a Palermo. Il reparto è a rischio per il mancato rinnovo della convenzione con il Bambino Gesù di Roma.

“La preoccupazione che manifesta la popolazione dell’area orientale della Sicilia ha indotto il governo ad avere un attimo di riflessione e confronto – dice Volo in una intervista alla Tgr Rai Sicilia – e la possibilità di chiedere una deroga al ministero a quanto è stato stabilito precedentemente”.