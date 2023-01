Carini, bimbo raccoglie un petardo: esplode e gli trancia quattro dita

I sanitari del 118 lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello

CARINI (PA) – È di Carini, in provincia di Palermo, il bimbo di 12 anni che avrebbe perso quattro delle cinque dita della mano dopo che ha raccolto un petardo non esploso. E’ successo in via Fiume Falco.

Il fatto

Questa mattina il piccolo ha raccolto il botto da terra, non appena l’ha preso in mano il petardo è esploso provocandogli gravissime ferite. I sanitari del 118 lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Dopo la prima medicazione è stato trasferito in un reparto specializzato del Policlinico.