Palermo, petardi nei cassonetti: decine di incendi a Capodanno

Il bilancio nazionale dei botti conta 16 feriti tra Napoli e provincia

3' DI LETTURA

E’ stata una lunga notte per i vigili del fuoco di Palermo impegnati in decine di interventi nelle zone periferiche per incendi ai cassonetti di rifiuti. Questa volta, al contrario dei recenti precedenti, non ci sarebbe stata alcuna intenzione di dar fuoco alla spazzatura. I roghi sono stati provocati dal lancio di petardi all’interno dei contenitori. E’ stato questo il passatempo per i giovanissimi, in molti casi visti e segnalati alle forze dell’ordine. Si contano almeno una quindicina di incendi a cassonetti nel corso dell’intera nottata. Un po’ in tutte le periferie di Palermo: da Brancaccio allo Zen, a Bonagia e all’Uditore.

Feriti a Napoli e provincia

Sono 16 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Tra i feriti c’è chi ha perso un dito della mano per aver raccolto un botto in strada e chi, affacciato al balcone, ha riferito di essere stato colpito al volto da un petardo. Un 16enne di Caivano, invece, sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al volto. Il minorenne ha riportato due fori: uno all’altezza della mascella destra e l’altro alla mascella sinistra e per questo motivo si sospetta possa trattarsi di una ferita d’arma da fuoco con entrata e uscita. Il 16enne sta bene ed è già stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri

Feriti anche a Milano

A Milano, invece, un 25enne è rimasto ferito perché raggiunto, durante i festeggiamenti, da un colpo d’arma da fuoco. E’ accaduto poco prima dell’una in un locale di via Giambellino, nella zona Sud-Ovest di Milano. Verso l’una il personale del 118 è intervenuto per un ferimento, di cui al momento non si conosce esattamente la dinamica, che dovrebbe però essere avvenuto all’interno di un locale, dove un avventore, di nazionalità marocchina, è stato raggiunto a un braccio da un colpo di pistola. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. All’arrivo dei soccorritori la persona che ha sparato si era già dileguata. Sul caso indaga la polizia.

Risse e danni a Reggio Emilia

Risse, liti domestiche e danni provocati da petardi in provincia di Reggio Emilia. A Cerreto alcune persone hanno esploso petardi tra la folla che festeggiava in piazza e sono state danneggiate auto in sosta. E sempre a Cerreto poco dopo l’una i carabinieri hanno disperso una dozzina di giovani coinvolti in una rissa: uno di loro ha riportato una piccola ferita da taglio alla nuca causata da una bottigliata. A Reggio Emilia, invece, ha avuto bisogno del pronto soccorso un 44enne ferito al polpaccio dallo scoppio di un petardo ed ha avuto una decina di giorni di prognosi.

Il bilancio a Caserta

A San Tammaro (Caserta) un ventiduenne ha perso due dita della mano destra nell’esplosione di un fuoco d’artificio. Il giovane è giunto nell’ospedale della città campana, dove gli sono state amputate due dita della mano destra, ed è poi stato trasferito all’ospedale Pellegrini di Napoli per una lesione all’occhio destro. Non è comunque in pericolo di vita.