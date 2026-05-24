 Carlo Calenda: "Commissarierei la Sicilia per i prossimi vent'anni"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Carlo Calenda, il leader di Azione sulla Sicilia: “Da commissariare in perpetuo”

Carlo Calenda Sicilia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Il leader di Azione: "Stanno tutti al 'gabbio'. Vomitevole"
POLITICA
di
1 min di lettura

“Commissarierei la Sicilia in perpetuo per i prossimi vent’anni. Una regione in cui stanno tutti al ‘gabbio’ e fanno le manifestazioni per le stragi di Capaci. Vomitevole”. Lo ha detto Carlo Calenda nel suo intervento al Festival dell’economia di Trento.

Carlo Calenda sulle nomine in Sicilia

“Oltre a questo, ho fatto la lettura di tutte le nomine fatte e di tutti i partiti che le hanno fatte. Se fossi presidente del Consiglio – ha detto – ogni società partecipata dal pubblico avrebbe un comitato di controllo per la selezione delle nomine”. “Un meccanismo che consentirebbe a tantissimi siciliani di tornare e dare un contributo positivo”, ha spiegato il leader di Azione.

Si parla di: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI