Caro Bollette: commercianti in ginocchio, Caputo: “Prezzi triplicati” VIDEO

La storia del titolare dI sette negozi di abbigliamento.

MESSINA – Il settore commercio della moda e degli accessori che aveva già incassato le sue sonore batoste in tempo di piena emergenza Covid stava pian piano cercando di rimettersi in carreggiata, se non avesse dovuto fare i conti con il rincaro dell’energia. Lo sa bene il commerciante messinese Francesco Caputo, titolare di sei negozi di moda e accessori nella Città dello Stretto e socio di maggioranza di un altro punto vendita a Catania. Degli enormi costi di gestione per la fornitura di energia elettrica (circa 2000 euro per ogni negozio) Caputo parla in una lunga videointervista lanciando un appello al mondo della politica e sottolineando le varie problematiche che attanagliano il settore. (GUARDA IL VIDEO)