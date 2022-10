Caro bollette, il capo dell’autority: la situazione sta miglirando

Le parole di Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

ROMA – Sul caro bollette “la situazione sta leggermente migliorando, stiamo intercettando una fase in cui sono spenti i condizionatori e non sono ancora accesi i riscaldamenti. Con questo approccio abbiamo evitato” il ripetersi “della fase complicata di agosto in cui i prezzi del gas hanno conosciuto i massimi storici”. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), intervenendo a Sky Tg24 Live in Firenze.

“Credo che quello che si sta facendo, cioè cercare di rendere il meccanismo sempre più flessibile per seguire le variazioni del mercato all’ingrosso, sia la strategia migliore”, ha aggiunto.