Caro energia, Acoset: “Rischio per sistema Sicilia”

L'assemblea dei sindaci soci: "Affrontare gli effetti della crescita delle bollette con un tavolo politico comune"

CATANIA – Si è svolta oggi nella sede di Acoset Spa a Catania un’assemblea dei soci con all’ordine del giorno le preoccupanti variazioni del costo dell’energia elettrica previsti a partire dal 1 gennaio 2023.

All’assemblea hanno partecipato non solo i Sindaci soci ma anche i rappresentanti della deputazione nazionale e regionale: l’onorevole Anthony Barbagallo, il Presidente ARS onorevole Gaetano Galvagno, l’onorevole Giuseppe Castiglione, l’onorevole Dario Daidone, l’onorevole Giuseppe Lombardo e l’onorevole Giuseppe Zitelli. Presenti anche il Presidente ATI, Fabio Mancuso, nonché i componenti del Cda, i rappresentanti delle sigle sindacali provinciali e delle RSU aziendali.

“I preoccupanti effetti che il caro energia avrà a partire dal 2023 su Acoset, e su tutti gli enti che sono nel ‘mercato di salvaguardia’, devono essere affrontati da un tavolo politico comune. Per questo motivo ringrazio la deputazione che si è resa disponibile ad affrontare la questione” dichiara il Presidente di Acoset Spa Giovanni Rapisarda aprendo la seduta.

“Nella nostra regione, dove non si è fissato un price cap, il mercato elettrico di salvaguardia dal 1 gennaio 2023 avrà un costo del MWh (megawatt-ora) superiore a 500 euro a causa di un valore omega a 200.

Appartenendo noi a questo mercato, come molte altre società che gestiscono i servizi pubblici essenziali, l’aumento spropositato potrebbe far implodere non solo le aziende ma ‘il sistema Sicilia’. La consapevolezza che dobbiamo prendere oggi è che esistono delle soluzioni ma che esse hanno necessità di un intervento da parte della politica tutta” afferma il Direttore Generale di Acoset Antonio Coniglio.

“La delegazione nutrita che oggi qui rappresenta la politica sia a livello nazionale che regionale testimonia la vicinanza al tema, che è vasto e complesso. La necessità è che si faccia sintesi. Governo regionale e governo nazionale devono lavorare insieme per trovare soluzioni credibili e sostenibili. Dal canto nostro ci trovate assolutamente disponibili ad affrontare la questione.” Lo ha detto il Presidente ARS Gaetano Galvagna.

I diversi interventi in assemblea hanno fatto emergere una apprensione condivisa circa l’insostenibilità dei costi energetici, per le famiglie, per le aziende e per gli enti pubblici. I dati forniti hanno fotografato una situazione da molti definita “incomprensibile”, nella quale la Lombardia riesce a essere in salvaguardia a 0,16 (valore omega) mentre in Sicilia a 200.

Come ha dichiarato Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera, sarà al vaglio la prossima settimana un emendamento alla manovra finanziaria, a sua firma, il quale propone di controllare il prezzo dell’energia soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia. L’ auspicio è che l’intera deputazione siciliana in Parlamento possa sostenere “un emendamento che vuole ‘salvare’ davvero chi dalla salvaguardia rischia, al contrario, di essere stritolato”.

Preoccupazioni condivise anche dall’on. Giuseppe Zitelli e dal Presidente ATI – Assemblea Territoriale Idrica Catania – nonché Sindaco socio della città di Adrano, Fabio Mancuso. In particolare quest’ultimo si dice pronto ad attivare tutte le sue competenze come Presidente ATI, auspicando anche la costituzione di fondo di rotazione regionale e un tavolo di confronto col fornitore elettrico.

Intanto Acoset ha già chiesto un’audizione in Commissione Bilancio ARS, presieduta dall’on. Dario Daidone il quale si è reso disponibile a ricevere la governance al fine di analizzare le eventuali proposte e trovare le possibili soluzioni.