Caro voli, Tafuri: “Compagnia aerea siciliana unica soluzione”

L’ex presidente dell’Ast a tutto campo.

CATANIA – Caro voli: serve una risposta strutturale. L’ex presidente dell’Ast, Gaetano Tafuri, sul punto ha le idee molto chiare e da un be po’ di tempo. “Ogni tre ore in questo periodo si parla di caro voli, proponendo soluzioni tampone, non strutturali, che chiedono aiuti al governo nazionale: nessuno ha il coraggio di ammettere che la soluzione deve essere un’altra e che l’abbiamo avuta tra le mani ma fatta sfumare come ogni cosa in Sicilia”, dice Tafuri a Live Sicilia. Il riferimento è al suo progetto (mai decollato) di una compagnia aerea made in Sicily.

“Le soluzioni tampone, pregevolissime, che si ripropongono nei periodi festivi non sono risolutive del problema: la risposa deve essere strutturale. Perché dobbiamo andare sempre a Roma con il cappello in mano per chiedere al governo di intervenire? Come spendiamo la nostra autonomia?” si chiede l’ex presidente dell’Ast. La soluzione? “Facciamo da soli attraverso una compagnia siciliana, magari non interamente pubblica ma basata su un partenariato tra pubblico e privato, quando provai a mettere in piedi questo progetto attirammo l’attenzione di varie compagnie internazionali perché erano consapevoli che i siciliani si spostano prevalentemente con l’aereo”, dice Tafuri. E fa un passo in avanti.

“La Regione potrebbe prendere anche fondi comunitari, bisogna soltanto approntare un progetto che passa dall’abilitazione di una società regionale già esistente o creata ad hoc che poi vagli le migliori soluzioni ad esempio quella del partenariato pubblico-privato”, argomenta Tafuri che non si sottrare davanti all’obiezione dei potenziali appetiti illeciti che potrebbero scatenarsi. “I grandi progetti creano appetiti, ma non dobbiamo farci fermare dalle suggestioni: se ci sono delle disfunzioni vanno eliminate e si redige il progetto. Non è retorica. L’ex Bit di Milano fu caratterizzato da arresti ma fu fatto, lo stesso vale per il Mose di Venezia ma fu fatto: se ci sono anomalie si deve intervenire con durezza per operar nel pieno della trasparenza ma non si possono a priori accantonare i progetti”, spiega.