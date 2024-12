Carrarese-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con le azioni salienti della gara

La Carrarese, con ordine e motivazione, batte di misura il Palermo in casa, allo Stadio dei Marmi, e ottiene tre punti importantissimi. I siciliani non riescono mai a inquadrare lo specchio e non impensieriscono la difesa toscana in nessuna occasione. Così le zone di vertice della classifica di Serie B sono sempre più lontane. Il gol decisivo lo sigla Shpendi sul disastro tra Gomes e Desplanches. In alto la clip con gli highlights del match.