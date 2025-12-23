Carta: “Nuove linee tram, ringrazio il consiglio comunale”

Le parole dell'assessore comunale alla Mobilità sostenibile. Interviene anche Rini

PALERMO – “Ringrazio il Consiglio Comunale di Palermo per aver approvato con grande senso di responsabilità una delibera che consentirà, entro il 30 dicembre, di firmare il contratto con la ditta aggiudicataria dell’appalto per le nuove linee E1, E2 sud e F del sistema tram di Palermo”.

Sono le parole dell’assessore alla mobilità sostenibile Maurizio Carta, che interviene dopo la delibera del consiglio comunale sull’appalto per le nuove linee tram.

Carta e l’intervento sulle nuove linee tram

“La delibera – aggiunge Carta – appone i vincoli preordinati all’esproprio nella fase in cui abbiamo la certezza delle risorse economiche derivate dalla proroga del finanziamento ottenuta a maggio e del raggiungimento dell’aggiudicazione dei lavori avvenuta qualche giorno fa. Sulla base della inequivocabile volontà espressa dal consiglio con l’approvazione della variante urbanistica a dicembre 2024 con questo atto si appongono i vincoli preordinati all’esproprio con la raggiunta piena sostenibilità economica-finanziaria”.

“In questo modo, oltre alle tratte C, B e A nord già contratrualizzate – spiega ancora l’assessore – con queste in avvio di progettazione esecutiva e lavori si completa una parte importante del sistema tranviario di Palermo rendendolo una rete e non dei tronconi mozzi. Ancora una volta si è ribadita la priorità della realizzazione della linea D che attraversa l’Oreto – conclude Carta – nel prosieguo dei finanziamenti richiesti”.

Rini: “Miglioramento dell’intermodalità”

“L’approvazione della delibera a maggioranza, in Consiglio comunale, per la realizzazione delle linee del tram D, E1, E2, F e G permetterà di avere un sistema tramviario integrato e interconnesso con le altre modalità di trasporto urbano. L’estensione della rete consentirà una maggiore copertura territoriale, una riduzione dei tempi di percorrenza e un miglioramento dell’intermodalità con autobus e parcheggi di interscambio, favorendo così un utilizzo più efficiente dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei cittadini”, a dichiararlo è Antonio Rini, presidente della Commissione urbanistica.

“Un risultato – conclude Rini – reso possibile grazie al lavoro del Consiglio comunale, al Presidente del Consiglio e alla Commissione urbanistica, che hanno garantito un confronto serio, un iter amministrativo puntuale e responsabile e che, inoltre, permette di mettere in salvo i 500 milioni di euro per il tram e la città intera”.