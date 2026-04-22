Carte d’identità, da Palermo la proposta di proroga al governo

Il 3 agosto fuori corso i documenti cartacei. L'idea del consigliere Imperiale

PALERMO – “Nel corso della riunione dei Capigruppo ho formalmente richiesto al presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo, di farsi promotore – anche attraverso l’Anci – di un’iniziativa nei confronti del Governo nazionale finalizzata a ottenere una proroga delle scadenze delle carte d’identità.

La richiesta tiene conto del ruolo che lo stesso Presidente Tantillo ricopre a livello nazionale in seno all’Anci, quale rappresentante dei Presidenti dei Consigli Comunali italiani, e quindi della possibilità concreta di farsi portavoce di una problematica che coinvolge l’intero territorio nazionale”.

Lo dice il presidente della quarta commissione consiliare, Salvatore Imperiale. “Le scadenze previste per il prossimo 3 agosto rischiano infatti di incidere pesantemente sul settore turistico, proprio in uno dei periodi di maggiore affluenza – aggiunge -. A ciò si aggiungono le notevoli difficoltà operative riscontrate nelle postazioni decentrate, dove il personale è sottoposto a carichi di lavoro estremamente gravosi e dove, quotidianamente, si registrano tensioni e disagi tra i cittadini”.

“Sono moltissime le persone che stanno incontrando ostacoli nel rinnovo della carta d’identità, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi negativamente anche sull’organizzazione delle ferie estive. Per queste ragioni, ho chiesto che venga valutata con urgenza una proroga delle scadenze di almeno tre mesi, al fine di alleggerire la pressione sugli uffici comunali e garantire ai cittadini la possibilità di mettersi in regola senza ulteriori difficoltà”.