Casa Sanremo, la pizza catanese ritorna in scena con Giuseppe Maccarrone

La ricetta etnea approda al Festival canoro

Giuseppe Maccarrone, pizzaiolo pedarese, porterà i sapori della Sicilia per il secondo anno consecutivo a Sanremo.

Casa Sanremo e la pizza

Anche quest’anno, infatti, Sanremo è alle porte e con esso i preparativi inerenti la manifestazione più seguita a livello mediatico in Italia. Tra questi, Casa Sanremo è già pronta ad accogliere artisti ed addetti ai lavori per un momento di pausa, a pranzo e cena, con prelibatezze culinarie del Made in Italy.

L’area hospitality del Festival della Canzone Italiana, istituita nel 2008, conta diverse aree tra cui quella dedicata al Food in cui sua maestà, la pizza, fa da regina. L’Arena del Gusto ospita ogni anno pizzaioli provenienti da tutta Italia per arricchire l’offerta gastronomica proposta nella cornice dello storico PalaFiori.

Quest’anno come il precedente non mancano i siciliani e a tenere alto il nome di Catania, sarà Giuseppe Maccarrone, confermato nuovamente come pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo: “Portare l’arte della pizza free-style sarà la mia sfida senza dimenticare la tradizione a cui siamo legati”. Giuseppe grazie alla sua dedizione ed umiltà ha coltivato la sua grande passione, concretizzandola dapprima nel lavoro e successivamente nel coronamento di un sogno: tornare a Casa Sanremo.

La pizza di Giuseppe Maccarrone

Chi lo conosce ed ha avuto il piacere di provare la pizza alla storica Pizzeria Etna di Pedara non può che convenire della parabola evolutiva di Giuseppe Maccarrone. Dal suo locale a Casa Sanremo porta in tavola idee innovative, come l’impiego di un impasto tradizionale composto da grani antichi siciliani ed un’alta percentuale di idratazione che rendono la pizza perfettamente digeribile ma al contempo preserva la tradizione valorizzando prodotti locali.

L’antica farina Timilia, anticamente utilizzata per realizzare il pane di casa, è l’elemento cardine dei suoi impasti. I prodotti scelti sono assolutamente di qualità ed in linea con la stagionalità per rispettare la nostra terra e preservare il gusto autentico di Sicilia.

La ricetta della pizza a Casa Sanremo

Per deliziare il palato dei presenti, per quest’edizione, Giuseppe proporrà una pizza dall’inconfondibile gusto etneo: crema di melanzane, provola, spuma di ricotta salata, mandorle tostate, pomodorini confit e mandorle tostate per imprimere la firma della provenienza catanese, che non passa inosservata.

Come osservato dal mitico Fiorello, durante la puntata di VivaRai2, apprezzare le doti di Giuseppe è facile dal web in cui i suoi contenuti sono diventati virali a tavola.

Una settimana ricca di appuntamenti e responsabilità per Giuseppe: “Ho un compito importante: portare i saluti di tutti i bimbi a Sanremo e magari riuscire a strappare qualche dedica agli artisti.” I piccoli catanesi potranno ricevere i saluti dai loro idoli e intonare le canzoni per questa settimana che ci unisce tutti, forse più del calcio, da Nord a Sud per uno scopo comune: sentirci più leggeri ed immedesimarsi nelle note di hit che resteranno nella storia della musica italiana.