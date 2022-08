Caso Denise, il Csm accetta le dimissioni dell’ex pm Maria Angioni

Le dimissioni, che dovranno ora essere accettate dal Plenum, avranno efficacia dal 31 agosto

ROMA – La quarta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha accettato all’unanimità le dimissioni della giudice Maria Angioni, magistrato di sorveglianza di Sassari, ex pm di Marsala, al momento sotto processo per false informazioni al pubblico ministero. Le dimissioni, che dovranno ora essere accettate dal Plenum, avranno efficacia dal 31 agosto.

La magistrata è finita sotto i riflettori dopo aver denunciato, prima in tv e sui social, poi alla Procura di Marsala che l’ha sentita a sommarie informazioni, una serie di depistaggi e di inefficienze nelle indagini svolte sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo, il 4 settembre del 2004. I fatti risalirebbero a quando la donna era in servizio in Procura, ma dagli accertamenti dei colleghi marsalesi è emerso che le dichiarazioni fatte dalla giudice sarebbero prive di riscontri.