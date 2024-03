Castelli attacca Cuffaro e Renzi: “La politica deve essere una cosa pulita”

Il segretario della Dc: "Si indigna ma veniva a trovarmi a casa e parlava di politica"

PALERMO – “Questo è diventato un Paese al contrario. Da giorni denunciamo il fatto che Renzi abbiamo siglato un accordo con Totò Cuffaro e lo denunciamo perché, per noi, la politica deve essere una cosa pulita non un accordo con chi è stato condannato per reati di mafia e che succede? Facciamo una conferenza stampa e un giornalista chiede a Cateno (De Luca, ndr) ‘ma lei come risponde alla querela di Renzi?’ e Cateno dice ‘Io faccio una pernacchia’. A raccontarlo in un video pubblicato sul proprio profilo Facebook è Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, il partito fondato da Cateno De Luca.

“Ora, il dibattito pubblico italiano, anche nelle televisioni, è diventato il commento perché Cateno fa una pernacchia a Renzi. Il dibattito di questo Paese dovrebbe essere perché la politica e tutta l’Italia non si indigna perché un partito che, ormai, non vale più niente ed è guidato da uno che ha fatto disastri facendo il presidente del consiglio, ha siglato l’accordo con uno condannato per reati di mafia – ha continuato Laura Castelli -. Questo è il motivo per cui la gente dovrebbe aprire bocca anche in un salotto televisivo, non per commentare Cateno“.

“Cari deputati e senatori, indignatevi perché in questo Paese nessuno dice niente di un partito che fa l’accordo con Totò Cuffaro. Ovviamente, la notizia era che forse questo accordo non c’è più, poi prendete in giro noi di Sud chiama Nord che stiamo facendo un’operazione di ampia democrazia, prendete in giro perché in questo simbolo ci sono mille simboli, ma ce ne fossero pure 5mila. Non si dice che hanno cambiato una legge e che chi poteva presentarsi senza raccogliere le firme è costretto a farlo, noi siamo quelli della libertà“.

La replica di Cuffaro: “Si indigna ma veniva a trovarmi a casa”

“Ho ascoltato la delirante auto-intervista, oggi forse si chiama video-post, di Laura Castelli, già grillina 5 stelle, già vice ministra del governo Conte e oggi col partito di Cateno De Luca”. Così il segretario della Dc Totò Cuffaro in un post su Fb. “Domani non sappiamo con chi andrà ma credo conti ben poco con chi vada. Si indigna perché io, segretario nazionale della Dc e già condannato per reato di mafia e tra i pochissimi in Italia ad aver rispettato la sentenza e aver scontato per intero e con dignità la pena in carcere e sempre con ostinata fiducia nella giustizia, oggi debba e possa fare alleanze per poter partecipare alle elezioni Europee. Oggi, però, è oggi. Ieri invece veniva a trovarmi a casa mia”, aggiunge.

“Si sedeva comoda in poltrona e parlava con me di politica, e prospettava un possibile futuro nel para-politico – afferma -. Non mi è apparsa indignata anzi molto attenta e interessata. Ma da democristiano penso che abbia diritto a cambiare idea. Ma penso anche est modus in rebus. Ma vale anche per Cateno De Luca ed i Cateno De Luca simili?”.