Catania 2023, Arcidiacono conferma la sua candidatura a sindaco

Lo definisce "un fulmine a ciel sereno" e si dice "rafforzato ancora di più nel proseguire il progetto politico per la rinascita di Catania".

1' DI LETTURA

CATANIA – “Un fulmine a ciel sereno”. Questo il commento di Pippo Arcidiacono alla proposta di Fratelli d’Italia di candidare Enrico Trantino alla carica di sindaco di Catania. “Enrico Trantino – spiega – ha la mia stima e quella del gruppo che mi sostiene. Ma non condividiamo affatto la decisione del partito. La scelta è, purtroppo, venuta fuori dal nulla. Non vi è stato alcun confronto interno”.

“Questo – aggiunge Arcidiacono – lo troviamo poco democratico nei confronti di tutti quelli che da anni lavorano duramente per dare risposte serie e concrete alla città. Per chi, come me, aveva avuto il via libera dal coordinatore regionale alla candidatura come possibile sindaco del centrodestra, e assai deludente aver appreso la novità dagli organi di informazione“.

“Con il gruppo che mi sostiene, al momento, – conclude Arcidiacono – confermiamo la mia candidatura a sindaco, sottolineando che le vicende odierne ci hanno rafforzato ancor di più nel proseguire il progetto politico per la rinascita della nostra Catania”.