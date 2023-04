Catania 2023, Caserta: “La destra? Una corazzata di carta”

Il candidato a sindaco di M5s, Pd, Sinistra italiana, Europa verde e forum CataniaPuò parla, per la prima volta sui social, delle elezioni.

1' DI LETTURA

CATANIA – La destra a Catania? “Una corazzata di carta”, pronta a essere spazzata via da un soffio dopo un respiro molto profondo. Almeno secondo Maurizio Caserta, investito della candidatura a sindaco di Catania da parte di Movimento 5 stelle, Partito democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde e forum CataniaPuò. “Sembra che tutti sappiano che la destra vincerà. Ci scommetterebbero. Su quali elementi è fondato questo giudizio? Semplice, si risponde. È (quasi) sempre stato così. Continuerà a essere così”, dice lui, parlando per la prima volta sui social network delle elezioni amministrative di maggio 2023 nel capoluogo etneo.

“Per un bel pezzo (18/23) la destra ha governato la città – scrive Caserta – Ma tutti dicono che la città è a terra. Massacrata”. Una critica rivolta all’amministrazione guidata dall’ex sindaco Salvo Pogliese. “Da anni a Catania non sorge il sole del benessere – prosegue il candidato – Non dovrebbe bastare a intaccare la reputazione di chi ha avuto responsabilità di governo (almeno per l’80 per cento)?”.

Il punto, secondo il professore e candidato sindaco, “è che siamo in presenza della più classica delle profezie che si autorealizzano. Si vince perché tutti credono che si vince“. Cioè, per fare un esempio più semplice: “Come i ragazzi che vanno in una discoteca perché sanno che tutti gli altri vanno in quella“. A prescindere dal servizio offerto nel locale del momomento. “Ma basta che un gruppo anche piccolo – ma significativo – si sposti per generare un flusso verso un altro locale”.

“Insomma – conclude Caserta -, la destra a Catania è una corazzata di carta. Basterebbe un bel soffio per svelare il trucco”. E annuncia di cominciare oggi “un dialogo sulla città e con la città”. Insomma, Caserta comincia la sua campagna elettorale: “Per me un percorso di passione e di impegno […] Consapevole che la storia va capita e a volte guidata”.